Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши об отправке Украине самолетов МиГ-29 вызывает сложности.

"Не ясно, зачем передавать самолеты в распоряжение США", - заявил Блинкен.

Напомним, что поляки хотели отправить на военно-воздушную базу США в Германии военные самолёты, чтобы затем оттуда их переправили в Украину.

Ранее мы писали, что Польша не согласовала с США поставки советских самолетов для их дальнейшей переброски в Украину.

Также "Страна" сообщала, что США обсуждали с Польшей передачу старых боевых самолетов Украине в обмен на современные американские.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

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Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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