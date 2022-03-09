США отказались от предложения Польши о размещении ее истребителей Миг-29 на американской базе в Германии для передачи их Украине.

Об этом говорится в распространенном американским Минобороны заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Перспектива того, что истребители, "находящиеся в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетят с базы США/НАТО в Германии вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО. Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование", - заявили в Пентагоне.

По словам Кирби, консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, которые он представляет, будут продолжены, "но мы не считаем, что предложение Польши является здравым".

В Пентагоне считают, что "решение о том, передавать ли принадлежащие Польше самолеты Украине, в конечном счете, принимает польское правительство".

"В общем, пока все сложно с передачей самолетов Украине", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.