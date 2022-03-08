В Польше заявили, что не могут поставить Украине истребители МиГ-29 без решения всего НАТО.

"К слову, сегодня, поляки заявили о готовности передать свой истребительный парк в распоряжение США, разместив его на германской авиабазе "Рамштайн".

То есть Варшава всячески дает понять России, что с ее территории самолеты действовать для перехвата российской авиации не будут", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что США обсуждали с Польшей передачу старых боевых самолетов Украине в обмен на современные американские. Однако Польша пока не принимала решение о помощи Украине военными самолетами.

Также мы писали, что в ЕС исключили финансирование поставок боевых самолетов Украине и признали наличие разногласий по расширению.

Ранее "Страна" подробно писала, что значит "зелёный свет" от США странам НАТО по поставкам истребителей в Украину.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.