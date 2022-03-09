Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Польша не согласовывала с Соединенными Штатами решение о передаче им своих истребителей МиГ-29 советского производства для возможных последующих поставок Украине.

Об этом Виктория Нуланд сообщила во вторник, 8 марта, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Я увидела это объявление правительства Польши буквально в то время, когда направлялась сюда сегодня. Насколько мне известно, с нами не было предварительных консультаций о том, что они планируют передать эти самолеты нам", - сказала заместитель госсекретаря США.

Напомним, что США обсуждали с Польшей передачу старых боевых самолетов Украине в обмен на современные американские. Однако Польша пока не принимала решение о помощи Украине военными самолетами.

Также мы писали, что в ЕС исключили финансирование поставок боевых самолетов Украине и признали наличие разногласий по расширению.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.