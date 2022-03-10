Отказ Вашингтона от предложения Польши о передаче Украине старых советских самолетов через США основан на стремлении избежать дальнейшей эскалации и предотвратить мировую войну.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в четверг.

"Наша оценка здесь основана на том, как предотвратить мировую войну. [...] Есть разница между противотанковым оружием, переносными зенитно-ракетными комплексами и [...] истребителями, которые могут пересекать границу и фактическим проводить операции на территории России. Мы проводим оценку исходя из того, какую помощь мы можем предоставить, чтобы она была наиболее действенной [...] в защите, обороне [...]. Мы также стараемся не допускать с нашей стороны шагов, которые привели бы к дальнейшей эскалации. Я не считаю, что мы каким-либо образом сдерживались в предоставлении помощи [...] Украине, но мы не будем делать то, что, по нашему мнению, не отвечает интересам США или наших союзников по НАТО", - сказала Псаки.

Во вторник польский МИД сообщил, что власти республики готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои 28 истребителей МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву военных самолетов через США. По мнению Вашингтона, подобный шаг может быть воспринят РФ как эскалация.