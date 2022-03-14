В Американском министерстве обороны - Пентагоне - считают, что установление бесполетной зоны над Украиной не позволит полностью остановить воздушные операции. В то же время это создаст риск втягивания военнослужащих США в конфликт.

Об этом заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Он добавил, что такое решение также повлекло бы за собой существенные риски втягивания американских военнослужащих в конфликт, а США пытаются избежать втягивания своих военных в эту войну.

Американский чиновник добавил, что США хотели бы видеть прекращение конфликта и насилия в Украине, однако на текущий момент констатируют интенсификацию боевых действий.

Представитель Пентагона заявил, что в рамках диалога с союзниками США относительно поставок вооружений в Украину обсуждаются новые поставки БЛА Bayraktar TB2.

Также по оценке Пентагона, в районе Киева нет никаких существенных перемен в оперативной обстановке: российские войска без особого движения находятся в 15 км от центра города и подтягивают второй эшелон.

Напомним, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной с первых дней войны. Это означает, что российские ракеты и самолеты не смогут бомбить города, так как все летящие объекты будут сбивать ПВО и военные самолеты сил НАТО.

Председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной может стать причиной для Третьей мировой войны. Кроме того, Российская Федерация предупредила США, что конвои с оружием для Украины станут целями для российских военных. А Еврозоюз боится, что Россия может "расширить военную деятельность" на одну из стран Североатлантического Альянса.

12 марта Владимир Зеленский заявил, что не видит в НАТО смелости закрыть небо в Украине и попросил купить противоракетные системы.