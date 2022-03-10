Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал как видит договорённости по внеблоковому статусу Украины.

Об этом он заявил в своем интервью "Украинской правде".

"Что касается внеблоковости. Давайте смотреть на реалии. Мы сегодня вне всяких блоков. Но нам сегодня важно говорить не об этом, а о том, что системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует… Ее надо строить – с нуля.

И, безусловно, нас в первую очередь интересует строительство этой системы мировой безопасности, в которой Украина будет иметь определенные реальные, юридически закрепленные гарантии.

У нас есть опыт Будапешта. Такой уж трагический, кровью наших людей проплаченный опыт. И потому сегодня мы не согласимся ни на какие разговоры. Мы будем говорить только о действительно многовекторной, с участием многих стран, системе международной безопасности Украины", - заявил Ермак заявил в интервью "Украинской правде".

Более того, он добавил, что подобный документ уже готовится с партнёрами.

"Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетие. Он должен защитить Украину на столетие", - сказал Ермак.

То есть, украинские власти в очередной раз дают понять, что готовы на нейтральный статус и закрепить его не только в украинских законах, но и в международных.

Ранее "Страна" сообщала, что в Офисе Зеленского озвучили России условия для обсуждения Украиной нейтрального статуса. В то же время, по словам заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы, наша сторона не собирается принимать никаких ультиматумов или идти на компромиссы по принципиальным вопросам.

Также напомним, что Арахамия признал, что на переговорах с Россией может обсуждаться нейтральный статус Украины.

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