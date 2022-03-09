В течение последних суток через анонимные телеграмм-каналы запустили слух о конфликте главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На совей странице в Фейсбук Ермак назвал тех, кто их распускает "подонками" и заявил, что сегодня в Офисе президента прошло совещание с участием Залужного.

"В мирное время я бы вообще не реагировал ни на какие провокации в соцсетях. Но сейчас скажу. Все подонки, продолжающие политические игры во время войны, отправляйтесь вслед за российским военным кораблем. А мы будем работать дальше, нашей дружеской и крутой командой", - сказал он.

Главком ВСУ Залужный вслед за Ермаком также написал пост, где дал понять, что противоречий у него с Офисом президента нет и назвал единство главным оружием.

"Отметим, что слухи о падении влияния Ермака действительно циркулируют по политтусовке в последние дни очень активно. Показывая, что политическая борьба даже во время войны не прекратилась", - комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

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