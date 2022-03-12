Еврозоюз боится, что Россия может "расширить военную деятельность" на одну из стран Североатлантического Альянса.

Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

"У ЕС существуют серьезные опасения, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО", - сказал Боррель.

Напомним, Боррель говорил, что Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине членства в НАТО.

Вместе с тем, писали, что Россия пригрозила уничтожать конвои с оружием НАТО для Украины.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно