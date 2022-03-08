Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей.

Об этом Боррель заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Надеюсь, что нет. 40% нашего импорта газа поступает из России. Вы не можете просто заменить его за одну ночь", - ответил глава европейской дипломатии на соответствующий вопрос.

Кроме того, Боррель добавил, что введенные Евросоюзом санкции в отношении России "очень эффективны" и "пока необходимы".

"Безусловно, самая жесткая санкция для России заключается в том, что мы заморозили почти половину резервов Центрального банка", - указал он.

При этом глава евродипломатии заметил, что "санкции сами по себе не являются политикой".

"В конце концов, нам необходимо решение, а его можно найти только дипломатическим путем", - заключил Боррель, добавив при этом, что ЕС "не может и не будет жертвовать Украиной".

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