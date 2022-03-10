Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет поставлять в Украину самолеты.

Об этом он сказал в эфире радиостанции France Info.

Боррель сказал, что ЕС не будет поставлять самолеты в нашей страну, добавив, что принимает во внимание то, что страны-члены Евросоюза могут это сделать это по собственной инициативе.

Напомним, ранее сообщалось, что поляки хотели отправить на военно-воздушную базу США в Германии военные самолёты, чтобы затем оттуда их переправили в Украину.

После этого сообщалось, что Польша не согласовала с США поставки советских самолетов для их дальнейшей переброски в Украину. В НАТО заявили, что Варшава не станет поставлять истребители в Украину без одобрения всех стран Альянса.

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