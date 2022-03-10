В Турции утром в четверг, 10 марта, началась встреча глав украинского и российского МИД Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

Кулеба перед встречей заявил, что намерен обсудить с российским коллегой немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах, а также вывод российских войск с территории Украины.

Ранее экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов заявлял, что сегодня Кулеба и Лавров планируют обсудить нейтральный статус, гарантии безопасности и "ЛДНР".

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