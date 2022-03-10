Переговоры в трехстороннем формате - между министрами иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и России Сергея Лаврова запланированы на 10 марта в турецкой же Анталье.

По сообщениям турецкой прессы, встреча должна состояться на полях дипломатического форума, который пройдет в туристическом районе Белек с 11-го по 13 марта.

Это будет первый личный контакт Кулебы и Лаврова с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. И встреча эта станет прорывом в том смысле, что с начала большой войны в переговорном процессе между странами участвовали люди, далекие от традиционной дипломатии (хотя, нужно признать, с украинской стороны близкие к руководству страны).

Исходя из этого факта, стоит ли ждать от переговоров в Анталье прорыва?

Ответы на этот и другие вопросы, связанные с предстоящей встречей, искала "Страна".

Спасибо, Анкара

Большая заслуга в том, что встреча Кулебы и Лаврова состоится, принадлежит турецкой стороне. Как заявил Чавушоглу, Турция приложила большие усилия для ее организации. Турецкий министр выразил надежду, что переговоры представителей воюющих стран будут способствовать возвращению "мира и стабильности в регионе", и дал понять, что для Анкары сейчас "абсолютный приоритет" - прекращение военных действий.

И в Киеве, и в Москве придают серьезное значение предстоящему диалогу. Однако Кулеба сказал: завышенных ожиданий от встречи нет. Но украинская позиция, по словам министра, сильная, "благодаря военным, позиции президента Владимира Зеленского, санкционному давлению и поддержке обороны Украины партнерами". "Будем выжимать максимум", - заявил Кулеба в своем видеообращении.

Упор он намерен делать на три пункта: прекращение огня, освобождение захваченных территорий и решение "гуманитарных вопросов и гуманитарных катастроф".

"Что получим на выходе - другой вопрос. Это зависит и от того, с какими инструкциями и директивами едет на переговоры Лавров", - отметил Кулеба.

Сразу скажем, что в официальном плане переговоров украинской стороны нет ничего нового: с похожими же требованиями приезжала делегация из Киева и на переговоры в Беларуси. По гуманитарным вопросам есть подвижки: эвакуация из ряда осажденных Россией городов началась. Но, похоже, Киев не готов на переговорах в Анталье предметно говорить о главных требованиях Москвы: нейтральный статус, "демилитаризацию" (то есть сокращение армии и отказ от ударных вооружений) и "денацификацию", признание "ЛДНР" и российского статуса Крыма.

Ну или же какие-то вопросы из этого списка предпочли не выносить на публику, чтобы не было "зрады".

В России пока не распространяются о своих целях на этих переговорах. При этом пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу "очень важной".

Формула "Слуги народа"

Тем временем, тема возможного принятия нейтралитета Украиной выходит на все более серьезный уровень обсуждения. Стоит обратить внимание на два заявления. Знаковой можно назвать позицию президентской партии "Слуга народа" (СН). Впервые Киев озвучил свою формулу обеспечения возможного нейтрального статуса. Речь идет о некоем договоре, который "может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово будет ее принять".

"Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины. Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины", - говорится в заявлении. В документе предлагается прописать признание Москвой украинской государственности и гарантий о ненападении.

При этом в СН отказываются выполнять требования России по Крыму и "ЛДНР", отметив, что "даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории". Но "нужно определиться", как будет урегулирована жизнь людей в "рамках нашего целостностного государства".

Говорить же предметно об условиях нейтралитета Киев согласен только после прекращения боевых действий и выведения российских войск с украинской территории, добавил замглавы Офиса президента Зеленского Игорь Жовква.

То есть, пока продолжается война, вряд ли обсуждение этих вопросов начнется. Однако дискуссия задает нужное направление, которое,возможно, изберут хотя бы в случае заключения перемирия.

Политолог Руслан Бортник также не верит, что на переговорах Кулебы и Лаврова разговор выйдет далеко за рамки, указанные украинским министром. По его мнению, основная переговорная площадка - это встречи в Беларуси.

"А переговоры в Анталье - это, скорее, дань уважения турецкой стороне, которая пытается сохранить отношения с обеими воюющими странами. Для Киева Турция - это важный экономический и военно-технический партнер. Анкара не поддержала санкции против России, помимо прочего, желая стать для нее перевалочным пунктом по маршруту на Запад. Встреча министров, вероятно, закончится новыми гуманитарными договоренностями, но главный переговорный трек, повторюсь, лежит через Беларусь", - полагает эксперт.

Но мы также обратим внимание, что главы внешнеполитических ведомств встретятся впервые лично после широкомасштабного наступления России на Украину. Это в принципе прорыв, даже если он и не принесет значимых политических результатов. Тем более что попытки организовать встречу на уровне президентов обеих стран также продолжаются.

Политолог Бортник считает, что шанс прийти к миру остается.

"В принципе Россия уже может сказать, исходя из заявлений своих военных, что "демилитаризация" и "денацификация" Украины произошла. Пусть даже Киев с этим не согласится. Де-факто внеблоковый статус Украины тоже достигнут. И можно переходить к обсуждению новых гарантий безопасности для нашей страны. В этом случае вопросы признания "ЛДНР" и Крыма могут быть вынесены за скобки. В конце концов вопрос Прибалтики, занятой СССР, не мешал отношениям с США, при том что Вашингтон не признал аннексию трех прибалтийских стран. Языком ультиматумов добиться от Киева выполнения всех требований все равно не получится. Хотя бы потому, что Зеленский, даже согласившись, не сможет их воплотить: украинское общество ему не позволит", - говорит Бортник.

Впрочем, пока от российской стороны звучат заявления о сохранении всех требований к Украине. Дипломаты будут встречаться под грохот пушек, который вряд ли способствует делу мира.