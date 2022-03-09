Украинская сторона не питает завышенных надежд от запланированных на завтра переговоров в Турции, где встретятся главы МИД Украины и РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина выносит на обсуждение три основных пункта: прекратить огонь, освободить территории нашей страны, а также решить гуманитарные вопросы.

"Украина едет с сильной позицией. Наш интерес - прекратить огонь, освободить наши территории, решить вопросы гуманитарных катастроф, созданных российской армией", - заявил Кулеба.

В то же время он отметил, что нет завышенных ожиданий от переговоров, но украинская дипломатия будет выжимать максимум.

Основные тезисы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы относительно переговоров с РФ:

1. Проводится серьезная работа по подготовке к переговорам, но ожидания сдержанные. "Не возлагаю завышенных ожиданий, но будем выжимать по-максимуму".

2. Наш интерес в трех пунктах - прекратить огонь, освободить территории, решение гуманитарных вопросов и гуманитарных катастроф.

3. Кулеба оценивает позицию на переговорах как сильную. Заявляет, что это благодаря военным, позиции президента, санкционному давлению и поддержке обороны Украины партнерами

4. По прогнозам: "Что получим на выходе - другой вопрос. Это зависит и от того, с какими инструкциями и директивами едет на переговоры Лавров".

Встреча должна пройти в пятницу, 10 марта.

Напомним, накануне переговоров в МИД РФ утверждают, что целью России не является смена власти в Украине. Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что в планы России не входит нападение на Украину. В частности, практически накануне атаки на Украину, 18 февраля, Лавров заявил, что прогнозы Запада о "вторжении России в Украину" вызывают улыбку.

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