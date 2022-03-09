По оценкам США, Россия стремительно теряет военную технику в Украине. За две недели войны российская армия потеряла от 8% до 10% военных активов, которые используются во время вторжения в Украину.

Об этом со ссылкой на американского чиновника, знакомого с последними разведданными, пишет CNN.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых CNN сообщал на прошлой неделе, когда речь шла о потере Россией 3-5% военных активов.

По оценкам США, украинские военные потеряли такой же процент своего техники, сказал чиновник.

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