Великобритания приравняла вхождение любого российского самолета в ее воздушное пространство к уголовному преступлению. Любой самолет РФ в воздушном пространстве Королевства может быть задержан.

Об этом глава Минтранса Великобритании Грант Шэппс написал в своем твиттере во вторник, 8 марта.

"Я сделал уголовным преступлением проникновение любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь Ее Величество может задержать эти самолеты. Мы задушим способность приспешников Путина продолжать жить как обычно, в то время как тысячи невинных людей умирают", - написал он.

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