Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что нынешний энергетический шок, связанный с войной в Украине, сравним с нефтяным шоком 1973 года.

Об этом пишет Le Figaro.

"Не будет преувеличением сказать, что этот энергетический кризис, этот энергетический шок 2022 года сравним по интенсивности и жестокости с нефтяным шоком 1973 года", - сказал он.

Отметим, что в 1973 году арабские страны после арабо-израильской войны резко сократили поставки нефти западным странам, что привело к колоссальному росту цен на нефть и бензин и вызвало экономический кризис.

"Однако мы не должны повторять ошибки 1973 года в 2022 году, чтобы не пережить вновь эпизод стагфляции (экономическая ситуация, характеризующаяся замедлением экономического роста в сочетании с высокой инфляцией - Ред.)... Мы должны изобрести другую модель ответа на этот энергетический кризис, и эту модель можно охарактеризовать одним словом -"независимость" - сказал Бруно Ле Мэр.

"То есть - независимость Европы от импорта энергоносителей", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

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