Еврокомиссия намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время. Таким образом сбывается прогноз, о котором "Страна" писала 6 марта.

Напомним - с начала войны энергосистема нашей страны работает в автономном режиме. Изначально отключение планировалось на три дня - с 24 по 26 февраля - в рамках тестирование энергосистемы Украины в рамках ее синхронизации с сетью ЕС (которая по плану намечалась на 2023 год).

Но война все изменила. Тогда Минэнерго объявило, что никакого подключения к энергосистеме с Россией и Беларусью не будет, только - к европейской сети ENTSО-E.

Как в войну работает украинская энергосистема - можно прочитать здесь.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.