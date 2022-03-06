Украинский энергорынок уже в ближайшее время может встроиться в европейский.

Напомним - с начала войны энергосистема нашей страны работает в автономном режиме. Изначально отключение планировалось на три дня — с 24 по 26 февраля — в рамках тестирование энергосистемы Украины в рамках ее синхронизации с сетью ЕС (которая по плану намечалась на 2023 год). И тогда с этим экспериментом связывали немалые риски — говорили даже об угрозе блэкаутов.

Но война все изменила. Минэнерго объявило, что никакого подключения к энергосистеме с Россией и Беларусью не будет, только — к европейской сети ENTSО-E.

На днях состоялось внеочередное заседание министров энергетики ЕС, по результатам которого было заявлено о поддержке ускоренной интеграции Украины в ENTSО-E. Энергетическое объединение с Европой может состояться уже в середине марта.

Сейчас наша энергосистема работает автономно, и пока с нагрузкой справляется. Но есть нюанс — с началом войны резко упало потребление электроэнергии, поэтому на рынке — постоянный профицит. Плюс под удары попадают один энергообъект за другим (Каховская ГЭС, Ахтырская ТЭС и другие), а крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и вовсе уже контролируют россияне.

"Поэтому, хотя сейчас энергосистема работает стабильно, и проблем с электричеством на большей части страны нет, риски перебоев остаются",— говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, подключение к ENTSО-E эти риски может снизить, но лишь частично.

Разбирались, как в войну работает украинская энергосистема, и что будет с электричеством.

А завтра была война

Напомним вкратце как работал украинский рынок электроэнергии до войны.

С осени ТЭС испытывали перебои с углем, нарастал дефицит электричества, росли цены для коммерческих клиентов. На рынке активно муссировали слухи об угрозе веерных отключений.

Чтобы сократить разрывы в энергобалансе, Украина открыла импорт белорусской электроэнергии. Плюс — несколько раз запрашивала аварийную помощь у Беларуси.

Накануне эксперимента по отключению от ОЭС с Беларусью и Россией было принято решение запустить максимум атомных блоков (работало 14—15 блоков).

При этом данный шаг Минэнерго экспертное сообщество тогда критиковало —эксперты говорили о том, что блоки работают на износ, и рано или поздно их придется массово выводить в плановые или аварийные ремонты. При этом на тот момент острой потребности жестко эксплуатировать атомку не было, так как не наблюдалось повышенной потребности в электроэнергии (чему способствовала в том числе относительно теплая погода). В итоге на рынке образовался профицит электроэнергии, цены резко пошли вниз, и стали откровенно убыточными для тепловой генерации (которая была вынуждена покупать дорогой уголь). Интересно, что на фоне этого импорт белорусской электроэнергии все равно не останавливали.

Тестирование энергосистемы Украины в рамках ее синхронизации с европейской сетью было намечено на 24—26 февраля, но фактически отключаться мы начали еще 23 февраля.

И с этим была связана порция отдельных страхов. Эксперты опасались, что наша энергосистема не сможет поддерживать стабильную частоту в 50 герц, а в случае ЧП даже не у кого будет попросить аварийную помощь. Плюс были подозрения, что по окончанию эксперимента Украину "не пустят" обратно в объединенную энергосистему с Россией и Беларусью. В этом случае, как говорили эксперты, нас могли ожидать перебои с электроэнергией вплоть до блэкаутов, особенно если в марте будут морозы.

Но война все переиграла.

Как работает украинская энергосистема и зачем объединяться с Европой

Фактически с вечера 23 февраля, то есть, уже больше недели вместо трех дней "эксперимента" украинская энергосистема работает в автономном режиме.

И никакие "страшилки", которыми пугали украинцев накануне отключения от ОЭС, реальностью так и не стали.

"Укрэнерго" ежедневно дает отчет о работе энергосистемы, и никаких ЧП не отмечает. Наоборот, в сводках постоянно говорится, что сейчас никаких причин для экономии электроэнергии нет.

Но тут есть важное пояснение — с началом войны потребление электроэнергии в Украине резко снизилось.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, речь идет об уменьшении потребления на 30—40%, по сравнению с мирным временем. Причем, снижение наблюдается как со стороны частных пользователей, так и в бизнес-сегменте, так как многие предприятия попросту останавливаются.

За счет этого баланс по электроэнергии постоянно в плюсе, есть даже излишки.

"Рядовые потребители могли заметить даже улучшение качества электроснабжения, в частности, по частоте",— говорит Корольчук.

То есть, по его словам, на данный момент, если все останется как есть, украинская энергосистема вполне самодостаточна и может продолжать работать в автономном режиме.

Впрочем, Украина попросила Европу ускорить нашу синхронизацию с ENTSО-E. На днях состоялось внеочередное заседание министров энергетики ЕС, по результатам которого было заявлено о поддержке ускоренной интеграции Украины в ENTSО-E. Энергетическое объединение с Европой может состояться уже в середине марта.

Как отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, украинская система к синхронизации полностью готова. Она полностью сбалансирована и доказала свою стойкость в условиях войны, — заявил Тимченко.

Такого же мнения придерживается и Юрий Корольчук.

"Фактически для объединения с энергосистемой Европы сейчас нужно только политическое решение",— отметил он.

Впрочем, как говорит Геннадий Рябцев, несмотря на то, что "Укрэнерго" ведет подготовку к синхронизации ускоренными темпами, технические сложности могут быть.

"На соблюдение всех технических процедур у нас был год, так как объединение с европейской сетью планировалось в 2023 году. Не уверен, что реально будет уложиться в две недели", - добавил Рябцев.

Реальные сроки синхронизации, по его мнению, могут сдвинуться, но в том, что в ближайшее время украинская энергосистема станет частью европейской, сомнений нет. Что это значит для страны в целом и отдельных потребителей в частности?

Электроэнергия по 10 гривен?

Отметим, что ранее синхронизацию с европейской энергосистемой многие эксперты критиковали. Приводили несколько аргументов. Во-первых, украинская энергосистема изначально была заточена на работу с связке с сетями России и Беларуси. Во-вторых, и это главное — объединение с Европой было чревато для нас резким повышение тарифов и для бизнеса, и для населения. Аналитики прогнозировали, что украинцы будут платить за электричество по европейским расценкам — 6-10 гривен за киловатт. При этом были опасения, что европейские трейдеры будут скупать дешевую электроэнергию наших АЭС, а в свете зеленого курса грязные украинские ТЭС попросту закроют.

Тем не менее, сейчас об этих рисках уже никто не говорит, а вчерашние критики синхронизации стали ее приверженцами.

"Нет другого выхода. Хотя сейчас наша энергосистема работает нормально и в автономном режиме, есть риски дестабилизации в любой момент. В стране идет война, враг нацелен взять контроль над нашими энергобъектами, и, как показывают недавние события, в приоритетах у россиян — АЭС. Что неслучайно, ведь контроль над атомной генерацией по-сути ставит под вопрос стабильное энергоснабжение страны, так как это базовая генерация, тогда как ТЭС и ГЭС — маневренные мощности. Поэтому в энергобалансе может возникнуть брешь, а синхронизация с европейской сетью позволит, во-первых, обеспечить постоянные перетоки электроэнергии, во-вторых, в случае необходимости запросить аварийную помощь у Европы",— говорит Рябцев.

Впрочем, по его словам, европейская энергосистема может нас подстраховать, но всех проблем не решит. Такого же мнения придерживается эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Синхронизация с Европой является определенной страховкой на случай дальнейшего выведения из строя наших энергетических объектов, но не факт, что будет 100%-е замещение. Да и в целом сейчас сложно прогнозировать как будет меняться уровень энергопотребления и генерации в стране, поэтому и нереально ответить на вопрос — поможет ли нам Европа в плане энергетики или нет",— говорит Попенко.

Неопределенность и по ценам. На фоне резкого удорожания энергоресурсов в Европе, дорожает также электроэнергия. К примеру, мартовские контракты на немецкую электроэнергию выросли на 5,5%, до 46,40 евро за мегаватт-час.

"В теории наши потребители после синхронизации с европейской энергосетью должны будут платить по европейским расценкам. Но, скорее всего, во время войны никто повышать ценники не будет. Не исключено, что европейская электроэнергия вообще будет заходить к нам как гуманитарная помощь",— говорит Корольчук.

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