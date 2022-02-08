Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы своего белорусского коллеги Александра Лукашенко отключить Украину от света и поставок бензина если Киев инициирует обострение с Россией.

Об этом Зеленский сказал во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник, 8 февраля.

При этом он назвал Лукашенко "один товарищ" и намекнул, что в ответ Украина тоже заморозит торговлю.

"Один товарищ, человек, из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена. 6 миллиардов. Из них Украина экспортирует 1,5 млрд, Беларусь - 4,5 млрд. Пострадают люди. Если хотим идти в каменный век... Что-то могут они запретить, что-то мы", - заявил Зеленский.

Напомним, в интервью для Владимира Соловьева Лукашенко заявил, что отрежет Украине поставки электричества и ГСМ в случае обострения на Донбассе.

Также "Страна" подробно проанализировала это интервью и высказывания Лукашенко об Украине в целом и о президенте Владимире Зеленском в частности.