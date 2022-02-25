В "Укрэнерго" ответили на слухи о том, что сегодня ночью Киев вырубят электрику. В компании заверили, что эта информация - фейк, а энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Об этом говорится в Facebook Укрэнерго.

"Энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно, и никто никуда не подключается ночью!".

Укрэнерго назвало фейком информацию, которая распространяется в соцсетях, о том, что в 23:30 якобы нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах якобы через подключение нашей энергосети к европейской системе.

В компании призывают украинцев ответственно потреблять электроэнергию и не вестись на провокации врага.

Как писала "Страна", 24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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