Украинцев предупреждают о начавшейся фишинговой атаке. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Сообщается, что не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры. Вражеские силы призваны получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

Украинцев призывают ни в коем случае не открывать содержание таких писем и сообщений.





Напомним, в Киеве и во Львове звучат сирены, объявлена воздушная тревога.

"Страна" писала о том, что показал первый день войны и почему американцы прочат падение Киева за 3-4 дня.

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