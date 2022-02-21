Из-за проблем у Луганской тепловой электростанции, которая остановилась сегодня утром из-за обстрелов, без электроэнергии остался город Счастье, а возможно без света останется и вся Луганская область.

Об этом заявила нардеп Виктория Гриб.

"Это значит, что прифронтовой город Счастье останется без воды, тепла, света и связи (Vodafone уже лег. Киевстар пока работает. Видимо за счёт более мощных аккумуляторов на подстанции). В Луганской области два источника электроэнергии: это остановленная ТЭС в Счастье и электроподстанция "Кременская". Если она не вытянет, существует прямая угроза отключения электроэнергии для всей Луганской области", - написала Виктория Гриб на своей странице в Телеграмме.

Как сообщает пресс-служба ДТЭК в Фейсбук, город Счастье остался без электроэнергии, отопления и водоснабжения. Из-за повреждений ЛЭП обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла.

В ДТЭК заявили, что оценить точные повреждения и провести ремонтные работы пока невозможно.

Сначала электростанция работала одним энергоблоком с нагрузкой 130 мВт, и в 13:10 он также был отключен от сети из-за отключения линии электропередач Лисичанска.

В компании заявили, что произошло возгорание на складе ГСМ, но никто из персонала не пострадал, оборудование также уцелело.

Напомним, ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Однако позже Залужный исправил своё сообщение и заявил, что на КПВВ в момент обстрела были не автомобили Красного креста, а колонна с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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