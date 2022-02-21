Луганская тепловая электростанция, расположенная в городе Счастье на контролируемой Украиной территории, остановилась из-за обстрелов утром в понедельник.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Повреждение на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!" – сообщил Гайдай.

На видео, которое публикуют очевидцы, виден густой черный дым в районе станции.

Напомним, ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Однако позже Залужный исправил своё сообщение, в котором ранее заявлял о том, что гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел на КПВВ "Счастье" из крупнокалиберного пулемета. Залужный написал, что на КПВВ в момент обстрела были не автомобили Красного креста, а колонна с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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