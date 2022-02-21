Государственная пограничная служба Украины назвала "откровенной провокацией" сообщение ФСБ России об обстреле погранпункта в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Государственная пограничная служба Украины заявляет, что заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ – откровенная провокация", - сказано в сообщении.

В сообщении указано, что не было названо точное место, где произошел инцидент, все данные - это в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области.

В Госпогранслужбе напомнили, что Ростовская область граничит и с неподконтрольным Киеву участком украинской границы, протяженность которого более 400 км.

"Отметим, информирование подразделений ГНСУ от сотрудников ВС ФСБ РФ о каких-либо нестандартных ситуациях не поступало. В то же время отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 февраля в ФСБ РФ заявили, что утром "выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца" был разрушен погранпункт в Ростовской области. Причастность Украины к обстрелу уже опроверг глава СНБО Алексей Данилов.

Это не первый раз, когда Украину обвинили в "обстреле" Ростовской области - 19 февраля ряд российских СМИ написал о том, что в Тарасовский район Ростовской области "прилетел" снаряд и в связи с этим было возбуждено уголовное дело об обстреле. В ФСБ утверждали, что снаряд прилетел с территории Украины, а Киев эту информацию назвали фейком.