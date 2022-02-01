За год цены в Германии на отопление и электричество рекордно выросли. Отопление поднялось в цене более чем в 2 раза - на 107%, в то время как цены на электроэнергию выросли на 41%.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на представителя портала Check24, который позволяет сравнить цены на товары и услуги в Германии.

В январе 2021 года среднестатистическое домохозяйство должно было платить за газ и мазут 1193 евро, сейчас - уже 247. Основной причиной этого является резкий рост цен на энергоносители. Высокие оптовые цены на газ повлияли на цены для конечных потребителей.

По данным издания, цена за 5 тысяч киловатт-часов электроэнергии в январе 2022 года составляла в среднем 2130 евро, что на 41% выше, чем в том же месяце прошлого года (1508), и является рекордно высоким показателем.

По словам представителя портала, которые приводит Spiegel, такое развитие связано с увеличением затрат на выработку электроэнергии на угольных и газовых электростанциях, снижением производства в возобновляемой энергетике и, в то же время, повышенным спросом со стороны экономики.

Ранее мы писали, что уровень запаса газа в ПХГ Евросоюза снизился до отметки ниже 40%, поскольку расход топлива на треть больше, чем в среднем за предыдущие несколько лет.

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