"Платежка в 50 тысяч". В центре Киева из-за высоких цен на газ закрылся популярный магазин женской одежды
Популярный магазин женской одежды Christina Mandarina заявил, что закрывает шоурум в центре Киева из-за повышения цены на газ.
Об этом владелица магазина сообщила в своем Instagram в воскресенье, 29 января.
"Наш счёт в почти 50 тысяч гривен за прошлый месяц за коммунальные услуги точно все поставил по своим местам", - написала владелица шоурума.
Владелица добавила, что магазин теперь сконцентрируется на онлайн-продажах и оставит только один офлайн-шоурум на Левом берегу Киева.
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Напомним, что в Еврокомиссии предупреждают о росте цен на газ из-за геополитики.
Также мы писали, что по данным СМИ, Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты всего лишь в течение недели после вторжения России.
Ранее "Страна" сообщала, что крупнейшие месторождения газа Украины находятся на финальной стадии эксплуатации, некоторые уже катастрофически опустошены. В частности, Шебелинское месторождение истощилось на 90%, но при этом оно продолжает давать более 9% всего украинского газа.
Кроме того, мы информировали, что "Нафтогаз" переводит свои ТЭЦ вместо газа на солому и мусор.