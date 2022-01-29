Популярный магазин женской одежды Christina Mandarina заявил, что закрывает шоурум в центре Киева из-за повышения цены на газ.

Об этом владелица магазина сообщила в своем Instagram в воскресенье, 29 января.

"Наш счёт в почти 50 тысяч гривен за прошлый месяц за коммунальные услуги точно все поставил по своим местам", - написала владелица шоурума.

Владелица добавила, что магазин теперь сконцентрируется на онлайн-продажах и оставит только один офлайн-шоурум на Левом берегу Киева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кристина Мандарина (@christina.mandarina)

Напомним, что в Еврокомиссии предупреждают о росте цен на газ из-за геополитики.

Также мы писали, что по данным СМИ, Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты всего лишь в течение недели после вторжения России.

Ранее "Страна" сообщала, что крупнейшие месторождения газа Украины находятся на финальной стадии эксплуатации, некоторые уже катастрофически опустошены. В частности, Шебелинское месторождение истощилось на 90%, но при этом оно продолжает давать более 9% всего украинского газа.

Кроме того, мы информировали, что "Нафтогаз" переводит свои ТЭЦ вместо газа на солому и мусор.