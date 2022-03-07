Жителям Франции следует постараться снизить расходы энергии, заявил французский министр экономики Брюно Ле Мер в эфире BFMTV, говоря о необходимости разумнее расходовать энергию в условиях роста цен на неё.

Бруно Ле Мэр призвал всех "приложить усилия (к экономии - Ред.) и осознать, что мы вступаем в новый мир".

Также он заявил, что следует освободиться от зависимости от ископаемых источников энергии.

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