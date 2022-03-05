Правительство Франции посоветовало своим компаниям "не спешить с уходом из России".

Об этом со ссылкой на источник, который был на заседании французских компаний в Елисейском дворце, пишет издание Le Figaro.

"Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке. Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив", - сказал собеседник издания.

По данным газеты, французский лидер Эммануэль Макрон провел заседание с руководителями 15 крупнейших компаний, ни одна из которых не порвала связи с Москвой.

Речь идет, как пишет газета, о французском банке Societe generale, энергетической и газовой компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственной компании Danone.

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