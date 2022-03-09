Советник главы МВД Вадим Денисенко прокомментировал вопрос преступности в Украине. По его словам, за последние две недели зафиксировано минимум преступлений, в основном речь о мародерствах.

При этом Денисенко заявил, что в городах, которые ныне находятся под контролем России, полиции "почти не реалистично работать".

Говоря о пленных, он заявил, что сейчас решается вопрос об их размещении в одном месте, а затем уже будет решаться вопрос их дальнейшей судьбы.

После документации фактов их преступлений, часть пленных перейдут в украинские суды, часть - в международные.

Напомним, в Раде поддержали усиление ответственности за мародёрство.

Также сообщали, ранее по всей Украине началась борьба с мародерами, их привязывают к столбам пищевой пленкой.

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