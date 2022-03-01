В городах Украины распространяется проблема мародерства среди населения. Люди "выносят" магазины, разбирают на стройматериалы заправочные пункты, стеллажами крадут драгоценности в ювелирных магазинах. В борьбе за правопорядок украинцы придумали наказание - привязывать мародеров к столбам пищевой пленкой.

На кадрах видно, что мародеров не только привязывают к столбам, но и наказывают силовым путем. Некоторые из преступников даже оказались без штанов. В основном фото из Киева/Харькова и области.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.