Генпрокурор ФРГ Питер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений в Украине. Источники сообщают, что это так называемая структурная процедура, которая служит для обеспечения обширных улик и косвенных улик, с тем чтобы иметь возможность позднее, при необходимости, принять меры против отдельных преступников. Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что уже несколько дней по миру тиражируется информация об атаках на жилые кварталы, применении кассетных бомб, а также фото зверств, совершенных российскими войсками во время нападения на Украину. Все это призвало к действию главного прокурора Германии.

Немецкая прокуратура среди прочего назвала сообщения о кассетных бомбах, ударах по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, газопроводу, свалке ядерных отходов и ТЭЦ. Также в центре внимания должны быть отчеты о так называемых списках целей, которые, как утверждается, ведутся российскими подразделениями или чеченскими подразделениями, дислоцированными в Украине.



По имеющимся данным, в списки целей внесены высокопоставленные украинские политики, которых предстоит убить. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что он является "мишенью номер один".

Согласно Международному уголовному кодексу, федеральный прокурор может преследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире. Ранее действия следователей из Карлсруэ против предполагаемых виновников режима Асада в Сирии вызвали международную сенсацию.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

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