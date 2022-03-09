В МИД РФ в очередной раз уверяют, что целью России не является смена власти в Украине.

Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 9 марта.

"Цели специальной военной операции - защита граждан "ДНР" и "ЛНР", демилитаризация и денацификация Украины, устранение военной угрозы России, которая исходит с украинской территории, в ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение ее власти", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что в планы России не входит нападение на Украину. В частности, практически накануне атаки на Украину, 18 февраля, Лавров заявил, что прогнозы Запада о "вторжении России в Украину" вызывают улыбку.

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