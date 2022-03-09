Под Харьковом в районе Дергачей ВСУ совместно с частями Нацгвардии и теробороны перешли в контрнаступление на позиции артиллерии и реактивные системы залпового огня российских оккупантов, которые систематически обстреливали окрестности Харькова. Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов.

"После неудачного сопротивления - враг прибег к побегу, при этом бросил военную технику в виде тяжелого вооружения. Часть личного состава противника подалась в бега в лесные массивы в направлении Белгорода", - написал в соцсети Синегубов.

Также он призвал местное население соблюдать осторожность, но в то же время способствовать поиску разбежавшихся российских военных.

По данным губернатора Харьковской области, минувшей ночью украинские пограничники разгромили российскую ДРГ, которая атаковала украинский блокпост в селе Андреевка Балаклейского района.

"В результате боя вражеская ДРГ была наголову разгромлена, личный состав диверсионной группы начал убегать. При этом бросили посреди поля своего раненого боевого товарища. Его наши украинские военные-пограничники взяли в плен", - говорится в сообщении.

Кроме того Синегубов заявил, что Харьков полностью находится под обороной ВСУ. Враг не совершает активных наступательных действий, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по жилищной инфраструктуре на окраине города.

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