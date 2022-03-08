В Изюме, Харьковской области, в ходе обстрела российских войск разрушена больница.

Об этом написал заммэра Изюма Владимир Мацокин на своей странице в Facebook.

"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей Центральной городской больницы. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - написал заммэра Изюма.

Напомним, еще 2 марта под Харьковом враг ударил по газопроводу, без газа остались 40 тысяч людей в Изюме и Бражковке.

Также мы писали, что врезультате удара по Изюму погибли 8 мирных жителей, двое из них - дети.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.