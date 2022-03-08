В Харьковской областной военной администрации опровергают информацию о том, что город Изюм контролируется россиянами, но говорят, что армия РФ "продолжает осаждать Изюм".

"У нас остается достаточно тяжелой ситуация по городу Изюму. Российские войска вчера пытались зайти туда, не смогли, мы их отогнали, однако они продолжают осаждать город, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения", - заявил в национальном эфире глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Напомним, Изюм и Балаклея накануне попали под вражеский удар. Ранее стало известно, что в результате удара по Изюму погибли 8 мирных жителей, двое из них - дети. По данным Мацокина, атака началась в 23:59, удар пришелся на многоэтажку и частный дом. В частном доме минимум три мирных жителя погибли.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.