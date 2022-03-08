Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" отреагировал на информацию о том, что Россия в рамках переговоров о прекращении войны требует от Украины ограничить численность Вооруженных сил Украины до 60 тысяч человек (в рамках демилитаризации).

"Хотеть в этом мире можно все, что угодно. Вопрос - в реальном положении вещей", - сказал Подоляк.

Напомним, 7 марта в Беларуси прошел третий этап переговоров России и Украины. После этого Подоляк заявил: "Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены". В России же заявили, что ожидания от переговоров не оправдались.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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