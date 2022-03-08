В СМИ пишут, что одно из требований России к Украине на переговорах - ограничить численность Вооруженных сил Украины до 60 тысяч человек (в рамках демилитаризации).

"Это напоминает условия Версальского мира для Германии после поражения в Первой Мировой войне, когда численность рейхсвера ограничили до 100 тысяч человек и запретили ему иметь авиацию, строить крейсера, подводные лодки и танки. Но эти условия были навязаны Веймарской республике после капитуляции Германии. А Зеленский капитулировать явно не собирается", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что Украина будет настаивать на переговорах.

Также мы писали, что в Минобороны России предложили Киеву согласовать гуманитарные коридоры в пяти украинских городах.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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