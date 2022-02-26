В российском Министерстве обороны заявили, что "после отказа Киева от переговоров" подразделениям был отдан приказ наступать по всем направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров. В Офисе президента Украины это подтверждают и назвали условия РФ "нагловатыми".

"Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - заявил "Стране" Алексей Арестович.

Позже в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский готов "только на полноценные переговоры с Россией, без ультиматумов".

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.