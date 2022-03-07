Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение из своего Офиса в Киеве. Он прокомментировал прошедшие переговоры с Россией и предложения РФ открыть гуманитарные коридоры на оккупированные территории.

Президент вспомнил Мелитополь, Херсон и другие города, где прошли митинги против России, участников таких протестов Зеленский назвал героями.

"На юге нашей страны развернулось такое национальное движение, такое проявление украинскости, которых мы еще никогда не видели и которые для России как страшный сон...Мы не боимся танков, не боимся пулеметов, когда на нашей стороне правда, как сейчас. Мариуполь и Харьков, Чернигов и Сумы, Одесса и Киев, Николаев, Житомир...и много других городов....от врага не останется ни одного следа, мы все отстроим", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что сегодня российские войска обстреляли "Макаровский хлебзавод" и что были неоднакратно сорваны попытки организовать гуманитарные коридоры.

"При этом они (российские войска - Ред.) делают так, чтоб открылся небольшой коридор на оккупированную территорию, на несколько десятков человек, не так в Россию, как к пропагандистам...Мол вот кто спасает, вот они...просто пропаганда, ничего больше, никакого гуманитарного смысла", - считает Зеленский.

Также он прокомментировал третий раунд переговоров Украины и России, который сегодня прошел в Беларуси.

"Мы будем настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу - вот, как мы придем к миру. Каждый день борьбы и сопротивления создает нам лучшие условия, сильную позицию, чтоб гарантировать наше будущее в мире, снова в мире", - сказал президент.

По словам главы государства в Киеве остался не только он, но и вся его команда и президент будет оставаться в Киеве так долго, как это понадобится. Сегодня он подписал указ о награждении государственными наградами 96 украинских военных.





"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.