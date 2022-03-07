13 человек погибли в результате попадания вражеского снаряда на территорию ГП "Макаровский хлебозавод". Предприятие, которое сейчас не эксплуатируется находится в городе Макаров Киевской области. Трагедия произошла в понедельник, 7 марта.

Об этом сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время попадания снаряда на территории завода находились около 30 человек.

Обновлено. Спустя некоторое время информация была удалена с официальных страниц ГСЧС Украины.

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