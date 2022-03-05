В Киевской области, в поселке Севериновка Макаровского района Киевской области снаряд попал прямо в жилой дом, в то время как там находилась семья - трое взрослых и четверо детей.

Во время взрыва тринадцатилетний сын прикрыл собой собаку, которую очень любит. Никто из находящихся в доме не пострадал.

Жители поселка сняли для "Страны" видео дома, после того, как в него угодил снаряд. На кадрах видно, что дом почти полностью разрушен - нет крыш, большинство стен не уцелели.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.