В результате обстрелов пострадали жилые дома. Фото: facebook.com

Десять человек погибли, девять - ранены в результате обстрелов 8 марта российскими войсками и "ЛНР" города Северодонецк Луганской области. 

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в своем Telegram-аккаунте.

Сейчас за городскую агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное идут жестокие бои. Города пытаются штурмовать российская армия и "ЛНР".

Северодонецк - 10 человек погибли, 9 - ранены в результате обстрелов 8 марта

Северодонецк - 10 человек погибли, 9 - ранены в результате обстрелов 8 марта

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине. 

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