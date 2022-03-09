Десять человек погибли, девять - ранены в результате обстрелов 8 марта российскими войсками и "ЛНР" города Северодонецк Луганской области.

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в своем Telegram-аккаунте.

Сейчас за городскую агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное идут жестокие бои. Города пытаются штурмовать российская армия и "ЛНР".

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.