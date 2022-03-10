По информации бывшего главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, сегодня главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба на переговорах в Турции будут обсуждать приостановку военных действий и статус "ЛДНР".

Об этом Венедиктов написал в Telegram-канале.

Кроме приостановки военных действий и статуса "ЛДНР", по словам Венедиктова, стороны обсудят также нейтральный статус и гарантии безопасности Украины.

"Крым в стороне", - написал Венедиктов.

Напомним, ранее в Кремле назвали очень важной предстоящую встречу Лаврова и Кулебы.

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