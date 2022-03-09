Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал очень важной предстоящую встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, которая пройдет в Анталье, в четверг, 10 марта.

Об этом пишет ТАСС в Telegram-канале.

Ранее Эрдоган заявил, что надеется на продолжительное прекращение огня в Украине после встречи Кулебы и Лаврова.

Напомним, четвертый раунд переговоров Украины и РФ может пройти после встречи министров иностранных дел в Турции.

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