ООН запретила персоналу называть войной вторжение РФ в Украину. Персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностями сохранять беспристрастность.

"Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "войну" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине", – рекомендуют в письме, которое цитирует The Irish Times.

Также отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в сети.

Напомним, также войной конфликт нельзя называть в РФ. Там власти требуют от СМИ пользоваться формулировкой "военная спецоперация".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на этот факт, сравнив с цензурой в Кремле:

"Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, которую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ошибочны. На карту поставлена репутация ООН", - написал в соцсетях Кулеба.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.