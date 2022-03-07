Министры иностранных дел Украины и РФ Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров уже на этой неделе - в четверг, 10 марта, могут встретиться в турецкой Анталье.

Об этом со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу сообщает ТАСС.

Чавушоглу заявил, что и Кулеба, и Лавров подтвердили готовность провести переговоры на дипломатическом форуме в Анталье.

Напомним, что сегодня должен состояться третий раунд переговоров Украины и РФ. В России анонсировали начало переговоров с Украиной на 14:00 понедельника, но они могут задержаться.

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