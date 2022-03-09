Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения для уничтожения солдат противника.

Об этом сообщает соответствующий документ.

Уголовная ответственность за это по украинским законам наступать не будет.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, как он хочет положить конец войне в Украине.

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.