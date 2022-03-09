Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену и мародерство.

Отныне действия, умышленно осуществленные гражданином Украины во вред суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, переход на сторону врага при военном положении, шпионство, предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, будет наказываться пожизненным заключением с конфискацией имущества.

Ранее максимальная санкция по этой статье была 15 лет заключения с конфискацией или без нее.

Согласно закону, за мародерство теперь предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы.

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