Владимир Зеленский заявил, что конфликт можно решить только посредством прямого диалога лидеров Украины и России на основе взаимного компромисса.

Об этом он сообщил 9 марта в своем интервью немецкой газете Bild.

"Вопрос здесь не в том, что я могу дать. В каждых переговорах моей целью является окончание войны с Россией. И я также готов предпринять определенные шаги.

Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем положить конец этой войне", - заявил Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев попросил Шольца содействовать организации встречи Зеленского и Путина.

Также напомним, что Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции.

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